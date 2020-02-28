Весна начнётся с аномальной погоды

Первая неделя марта в Калужской области и соседних регионах будет аномально тёплой. Температура воздуха превысит норму на 7-10 градусов, рассказал в пятницу, 28 февраля, руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий ВАРАКИН.

– Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны – Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская – здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму, – цитирует синоптик РИА Новости.

По данным синоптиков, в Калуге в середине следующей недели воздух прогреется до +9.