На праздники погода испортится

В пятницу, 21 февраля, наш регион будет находиться под властью антициклона, поэтому осадков не ожидается. Температура воздуха составит +5..+7. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт ст.

В субботу тоже будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -2, днём прогнозируется +4..+6. Ветер с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье, 23 февраля, пройдёт дождь. Возможны порывы ветра в 14-19 м/с. Ночью ожидается около нуля, днём - до +5.

В понедельник местами пройдут небольшие осадки. Ночью будет -2..0, днём – до +5.