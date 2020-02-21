Калужская погода побила 44-летний рекорд

В четверг, 20 февраля, воздух в Калужской области прогрелся до +7,7 градуса. Такой новый рекорд для этого дня зафиксирован на метеостанции в Сухиничах, сообщает сообщество «Калужское небо».

Предыдущее достижение продержалось 44 года. В 1976 году 20 февраля синоптики зафиксировали +5 градуса.

В феврале уже поставлено пять температурных рекордов по теплу. А январь и вовсе стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.

В ближайшие дни тёплая погода в Калуге и области сохранится.