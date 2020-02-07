Морозы из Калуги уйдут в воскресенье

Сегодня, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит -9..-7 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт ст. На дорогах скользко, местами - гололедица.

В субботу атмосферное давление начнёт расти, поэтому осадков не ожидается. Ночью прогнозируется -14..-12, днём - около -6.

В воскресенье, 9 февраля, ночью температура опустится до -11..-9, днём потеплеет до -2..0. Местами пройдет небольшой снег.

В начале следующей недели тоже ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днём составит в Калуге 0..+2 градуса.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.