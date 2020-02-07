Морозы из Калуги уйдут в воскресенье

Сегодня, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит -9..-7 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт ст. На дорогах скользко, местами - гололедица.
В субботу атмосферное давление начнёт расти, поэтому осадков не ожидается. Ночью прогнозируется -14..-12, днём - около -6.
В воскресенье, 9 февраля, ночью температура опустится до -11..-9, днём потеплеет до -2..0. Местами пройдет небольшой снег.
В начале следующей недели тоже ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днём составит в Калуге 0..+2 градуса.
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