На выходных обещают сильный ветер, снег и дождь

В субботу, 1 февраля, в Калуге местами пройдёт небольшой снег. Ночью прогнозируется -4..-2, днём – около нуля.

В воскресенье пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью столбик термометра покажет -2..0, днём - до +3. Ветер с порывами до 15 м/с. Возможен дождь.

В начале следующей недели также ожидаются осадки, днём будет +2..+4. Но со среды синоптики обещают похолодание, ночью – до -8.