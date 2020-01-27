Калугу засыплет снегом и зальёт дождём

В понедельник, 27 января, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит 0..+2. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт ст.

В ночь на вторник к региону подойдёт атмосферный фронт, ожидается мокрый снег, снег с дождём. Ночью будет -2..0, днём -до +2.

В среду, 29 января, ночью пройдут небольшие осадки. Прогнозируется ночью -3..-1, днём - до +2.

В четверг очередной атмосферный фронт принесёт снег и мокрый снег, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью – около нуля, днём - в районе 0..+2.

В пятницу, 31 января, вероятность осадков остаётся. Температура воздуха ночью составит -3..-1, днём – около нуля.