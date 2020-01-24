Какой будет погода на выходных

В субботу, 25 января, к Калуге подойдёт атмосферный фронт. Прогнозируются небольшие осадки, местами - гололедица. Ночью температура воздуха составит -1..+1, днём будет до +3. Ветер западный, северо-западный, с порывами до 18 м/с.

В воскресенье местами пройдут небольшие осадки. Ночью в Калуге ожидается -3..-1, днём - до +2.

В начале следующей недели местами пройдёт небольшой снег, днём прогнозируется 0..+2.