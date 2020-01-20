В Калуге резко похолодает на один день

В понедельник, 20 января, Температура воздуха в Калуге составит 0..+2 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Во вторник по области пройдут небольшие осадки. Ночью прогнозируется -2..0, днём - до +5. Ветер с порывами до 12-17 м/с.

В среду, 22 января, тоже возможен небольшой дождь. Ночью температура будет около нуля, днём потеплеет до +1..+3. Ветер северо-западный с порывами до 17 м/с.

В четверг резко похолодает. Прогнозируется небольшой снег и гололедица, а также сильный ветер. Ночью температура понизится до -5..-3, по области до -8, днём будет -1..-3.

В пятницу, 24 января, вероятность небольших осадков остается. Ночью ожидается -6..-4, днём - до +2.