Калугу ждёт очередная оттепель

Сегодня, 13 января, начнётся рост атмосферного давления, небольшие осадки возможны лишь местами. Температура воздуха в Калуге составит – 0..+2. Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт ст.

Во вторник местами пройдут небольшие осадки. Ночью прогнозируется -3..-1, днём – 0..+2.

В среду, 15 января, ночью температура опустится до -4..-2, днём будет +1..+3. Местами ветер с порывами до 17 м/с.

В четверг по области пройдут небольшие осадки, порывы ветра будут достигать 17 м/с. Ночью ожидается 0..+2, днём - до +3.

В пятницу, 17 января, ночью будет -4..+1, днём – до +3.