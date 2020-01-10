Сильный снегопад надвигается на Калугу

В начале следующей недели дневные температуры ожидаются в пределах +1..+3, ночью прогнозируется -2..-1.

В воскресенье, 12 января, ночью температура понизится до -8..-6, днём потеплеет до -2..0. Местами пройдет снег. Ветер развернется на юго-западный, его порывы будут достигать 12-17 м/с.

В субботу, 11 января, циклон принесет в Калугу сильный снегопад. Ночью прогнозируется -2..0, днём – около нуля. Ветер – восточный.

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