Калугу накрыл первый в 2020 году снегопад

В ночь на четверг, 9 января, в Калуге пошёл снег. Многие горожане ждали осадков на долгих каникулах, но природа решила отложить всё до начала рабочей недели.

По прогнозам ГУ МЧС по Калужской области, на дорогах ожидается гололедица.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.

Днём в четверг снегопад может продолжиться, потеплеет до +1.

Сильные осадки при этом прогнозируются в субботу, 11 января.