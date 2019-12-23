На 12 градусов выше нормы: что творится с калужской погодой

В понедельник, 23 декабря, из-за влияния теплого атмосферного фронта в Калуге пройдут небольшие дожди. Температура воздуха повысится до +6..+8. Такая погода на 12 градусов превышает климатическую норму. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт ст.

Во вторник также будет тепло. Ночью ожидается +3..+6, днём - до +6. Пройдёт дождь.

В среду, 25 декабря, преимущественно без осадков. Температура воздуха начнёт понижаться. Ночью прогнозируется 0..+2, днём - около +1.

В четверг возможны небольшие осадки, местами – гололедица. Ночью ожидается около нуля, днём - до +2.

В пятницу, 27 декабря, тоже прогнозируются небольшие осадки. Ночью будет -2..0, днём - до +2.