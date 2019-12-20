В Калугу идет мощная волна тепла

В пятницу, 20 декабря, наш регион находится под влиянием антициклона, будет даже проглядывать солнце. Температура воздуха составит -1..+1 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт ст.

В субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит -2..0, днём - до +2.

В воскресенье, 22 декабря, в Калуге станет теплее. Ночью прогнозируется 0..+2, днём - около +3..+5.

В начале следующей недели синоптики обещают небольшой дождь, днём будет тепло – до +7.