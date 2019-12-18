Штормовой ветер надвигается на Калугу

В четверг, 19 декабря, в Калуге заметно усилится ветер. По сообщению областного ГУ МЧС, порывы будут достигать 15-20 м/с.

При такой погоде калужанам рекомендуют не выходить на улицу, не оставлять без присмотра детей.

- Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», «112», - подчеркивают в МЧС. - Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

К пятнице ветер должен ослабнуть. При этом похолодает до нуля. Дальше синоптики обещают пока новую волну потепления - до +6 с дождями. Какой будет погода на Новый год, пока не сообщается.