Аномальная погода сохранится в Калуге

Во вторник, 17 декабря, температура воздуха ночью составит около нуля, днём – до +4. Местами - осадки в виде снега с дождем, ветер с порывами до 14 м/с.

В среду температура повысится ночью до +2..+4, днём – до +4..+6. Пройдут осадки. Ветер с порывами до 15 м/с.

В четверг, 19 декабря, также возможны небольшие осадки, а ветер усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +3..5, днём - до 6.

В пятницу погода начнет меняться, похолодает. Ночью прогнозируется -2..0, днём - около нуля.