Дожди сменятся морозной погодой

Днём 9 декабря Калуга будет находиться в теплом секторе циклона. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха повысится до +1..+3, по области - до +5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

Во вторник местами ожидается дождь. Столбики термометров покажут ночью 0..+2, днём - до +4.

В среду, 11 декабря, атмосферное давление будет расти, но еще возможен небольшой дождь. Ночью прогнозируется -1..+1, днём – до +3.

В четверг с приходом холодного антициклона температура ночью опустится до -4..-2, по области – до -8, днём будет -2..0.

В пятницу, 13 декабря, ночью ожидается -4..-2, по области до -8, днём - около -2..0. В выходные еще немного похолодает.