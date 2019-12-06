Синоптики рассказали, когда начнётся настоящая зима

В пятницу, 6 декабря, а также на ближайших выходных в Калуге ожидается малооблачная погода. Температура воздуха прогнозируется в пределах -2..+1 градуса. Порывы ветра будут достигать 10-12 м/с.

- Иллюзия настоящей зимы сменится серым безмолвием с периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега, - рассказали синоптики в группе «Калужское небо». - Температура в течение суток так и будет гулять от 0 до до +3. На выходных возможен кратковременный провал в слабый минус, но он также быстро сменится потеплением. Изредка будет подсыпать мокрый снег, но каких-то великих завалов не ожидается. По одним данным этот ужас прекратится в середине месяца и сменится вторжением холода со Скандинавии с последующим блокированием Атлантики на некоторое время, по другим - продолжится вплоть до третьей декады и также завершится выходом холодного ядра антициклона, но по другой схеме. Пока же стоит надеяться, что весь снег не сойдёт и что-то уцелеет до следующих снегопадов.

Уважаемые читатели, а какой вы погоды ожидаете от зимы? Пишите в комментариях!