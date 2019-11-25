На смену морозам придут осадки

Ночью во вторник, 26 ноября, температура в Калуге опустится до -9..-7, по области - до -14. Днём будет -2..0.

В среду ночью прогнозируется -5..-3, днём – около нуля.

В четверг, 28 ноября, погода не изменится. Ночью ожидается -5..-3, днём – вновь около нуля.

В пятницу приблизятся атмосферные фронты атлантического циклона, пройдут небольшие осадки: мокрый снег, снег с дождем. Не исключен ледяной дождь. Ночью будет -3..-1, днём - около +2..+4.