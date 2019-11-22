Морозы продержатся все выходные

В пятницу, 22 ноября, на погоду в нашем регионе будет влиять обширный малоподвижный антициклон. Температура воздуха составит -5..-3. Такая погода ниже нормы примерно на 3 градуса и соответствует началу декабря. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 772 мм рт ст.

В субботу будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью около -10..-8, днём - до -5..-3. Ветер южный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 24 ноября, характер погоды не изменится. Ночью ожидается -10..-8, днём - в районе -3 градусов.

В начале следующей недели холодная погода без осадков сохранится. Ночью температура будет опускаться до -10..-8, днём прогнозируется -4..-2.