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В Калугу идут морозы

18.11.2019 14:12 0 2614 Татьяна Светлова
В Калугу идут морозы

Во вторник, 19 ноября, в Калуге возможен туман. Температура воздуха ночью составит около нуля, днём - до +3.

В среду местами возможны слабые осадки. Температура ночью опустится до -1..+1, днём будет +2..+4, но уже к вечеру с приходом нового антициклона начнет распространяться холодный воздух, температура понизится до -5. Ветер юго-восточный, с порывами до 15 м/с.

Ночью в четверг, 21 ноября, похолодает до -5..-3. Днём прогнозируется -3..-1, что уже ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

В пятницу такая погода сохранится. Ночью ожидается -7..-5, днём - около -4..-2.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: погода
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