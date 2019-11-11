Октябрьская погода задержится в Калуге

Во вторник, 12 ноября, к Калуге подойдёт холодный атмосферный фронт, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, с порывами до 15 м/с. Ночью будет +4..+6, днём - около +6.

В среду атмосферное давление вырастет, на смену циклону придёт антициклон. Ночью похолодает до -2..0, по области – до -3, днём ожидается +5..+7.

В четверг, 14 ноября, ночью прогнозируется 0..+3, днём - до +5..+7.

В пятницу характер погоды существенно не изменится. Ночью температура будет опускаться до -1, днём столбики термометров покажут +5..+7.