Калужан ждёт дождливая неделя

Во вторник, 5 ноября, наш регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта теплого циклона. Временами пройдёт дождь. Температура воздуха в Калуге составит +11..+13. Ветер южный, 5-10, с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление 733 мм рт. ст., что ниже нормы.
В среду пройдёт дождь, местами - сильный. Прогнозируется +8..+10. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
В четверг, 7 ноября, тоже возможны небольшие осадки. Температура продолжит понижаться. Ночью будет +5..+7, днём - до +10. Ветер западный, с порывами до 15 м/с.
В пятницу местами также ожидается дождь. Ночью +4..+6, днём - до +8.
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