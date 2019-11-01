В Калугу вернётся тёплая погода

В пятницу, 1 ноября, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит +1..+3 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление близко к норме.

В субботу местами пройдут осадки. Температура воздуха ночью составит -2..0, днём - до +4.

В воскресенье, 3 ноября, ночью прогнозируется около нуля. Днем возможен небольшой дождь, порывы ветра до 12-17 м/с. Температура воздуха - около +4.

В понедельник ожидается небольшой дождь. Ночью будет 0..+3, днем потеплеет до +9.