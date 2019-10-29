На нас надвигается штормовой ветер

В среду, 30 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра.
Порывы будут достигать 15-20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, - говорится в сообщении спасателей. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
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