На нас надвигается штормовой ветер

В среду, 30 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра.

Порывы будут достигать 15-20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, - говорится в сообщении спасателей. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.