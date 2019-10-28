В ближайшие дни – снег, ветер и гололедица

В понедельник, 28 октября, местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура в Калуге составит +9..+11. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт ст.

В ночь на вторник температура ночью опустится до 0..+2, днём будет +7..+9. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, образуется гололедица.

В среду, 30 октября, прогнозируются осадки, ветер с порывами до 15-20 м/с, на дорогах – гололедица. Ночью заморозки – до -3, днём – всего 0..+2.

В четверг ночью местами возможен небольшой снег, ветер с порывами до 15 м/с, на дорогах – гололедица. Ночью уже до -5..-3, по области – до -8. Днем будет -1..+1.

В пятницу, 1 ноября, возможны небольшие осадки. Температура ночью составит -6..-2, днем – около +4.

В выходные также возможен снег и минусовые значения температуры.