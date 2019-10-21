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Какой будет погода на этой неделе

21.10.2019 14:14 0 685 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Какой будет погода на этой неделе

В понедельник, 21 октября, наш регион продолжит находиться под влиянием антициклона. Но во второй половине дня ожидается прохождение холодного фронта, местами пройдёт дождь. Температура воздуха в Калуге составит +17..+19. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник местами пройдет дождь, возможен туман. В Калуге ночью будет +7..+ 9, днём похолодает до +12..+13.

В среду, 23 октября, местами возможен небольшой дождь, сильный ветер с порывами до 15 м/с. Температура ночью +9..+11, днём - до +16.

В четверг преимущественно без осадков, но немного похолодает. Ночью ожидается +7..+9, днём - около +12.

В пятницу, 25 октября, погода не изменится. Ночью будет +4..+6, днём - до +14.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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