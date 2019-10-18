Как долго продлится в Калуге «бабье лето»?

В субботу, 19 октября, в Калуге сохранится теплая и сухая погода. Ночью ожидается +7..+9, днём - до +16.

В воскресенье, 20 октября, ночью ожидается +8..+10, днём - около +17.

В начале следующей недели тоже будет тепло, днём – до +16, возможен небольшой дождь. Но уже в середине недели погода начнет меняться, похолодает.