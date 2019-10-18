Как долго продлится в Калуге «бабье лето»?

В субботу, 19 октября, в Калуге сохранится теплая и сухая погода. Ночью ожидается +7..+9, днём - до +16.
В воскресенье, 20 октября, ночью ожидается +8..+10, днём - около +17.
В начале следующей недели тоже будет тепло, днём – до +16, возможен небольшой дождь. Но уже в середине недели погода начнет меняться, похолодает.
|
Стремительные изменения погоды ждут Калугу 14.10.2019 14:28
В Калуге потеплеет до +17 11.10.2019 12:14
Холода продержатся до четверга 07.10.2019 15:00
На выходных - холод, ветер и снег 04.10.2019 14:16
Калужан предупреждают о заморозках 04.10.2019 13:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: