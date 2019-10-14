Стремительные изменения погоды ждут Калугу

На этой неделе синоптики прогнозируют и дождь, и солнце, и сильный ветер.

В понедельник, 14 октября, будет тепло, но во второй половине дня возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Калуге составит +14..+16. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт ст.

Во вторник через наш регион пройдёт холодный атмосферный фронт. Ночью будет +10..+12, днём +12..+14. Ветер северный, местами с порывами до 12-17 м/с. По области пройдёт дождь.

В среду, 16 октября, температура воздуха ночью упадет до +2, днём будет +12..+14.

В четверг регион окажется в теплом секторе циклона, ночью прогнозируется +7..+9, днём - до +16. Местами - небольшой дождь. Ветер южный с порывами до 15 м/с.

В пятницу, 18 октября, антициклон принесет ясную погоду. Ночью будет +3..+8, днём - до +11.