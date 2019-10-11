В Калуге потеплеет до +17

В пятницу, 11 октября, местами по области пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха в Калуге составит +9..+11. Ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт ст.
В субботу пройдет дождь. Ночью температура воздуха составит +5..+7, днём - до +13. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
В воскресенье, 13 октября, будут идти небольшие дожди. Прогнозируется +9..+11 ночью и +12..+14 днём. Ветер западный, 7-12 м/с, возможны порывы до 13-18 м/с.
В начале следующей недели возможны дожди, но днём потеплеет до +17.
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