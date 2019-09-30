В Калуге потеплеет до +18

В понедельник, 30 сентября, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в Калуге составит +11..+13. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ночью прогнозируется +10..+12, днём - до +14. Пройдёт небольшой дождь, а порывы могут достигать 12-17 м/с.

В среду, 2 октября, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до +4..+6, днём же повысится до +14..+16. Ветер сильный, с порывами до 12-17 м/с.

В четверг также прогнозируются небольшой дождь и порывистый ветер до 15 м/с. Ночью будет +9..+11, днём потеплеет до +18, что выше климатической нормы на 5-6 градусов.

В пятницу, 4 октября, пройдёт дождь. Ночью ожидается +8..+10, днём около +10.

В выходные температура продолжит понижаться.