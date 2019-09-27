На выходных в Калуге потеплеет

В пятницу, 27 сентября, температура воздуха в Калуге составит +11..+13. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Местами по области возможен небольшой дождь.

В субботу ночью прогнозируется +3..+5, днём – до +12..+14.

В воскресенье, 29 сентября, подойдёт циклон, пройдут небольшие дожди. Ночью будет +4..+6, днём - до +10..+12.

В начале следующей недели временами возможен дождь, но при этом будет тепло - до +14..+16.