На выходных в Калуге потеплеет

В пятницу, 27 сентября, температура воздуха в Калуге составит +11..+13. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Местами по области возможен небольшой дождь.
В субботу ночью прогнозируется +3..+5, днём – до +12..+14.
В воскресенье, 29 сентября, подойдёт циклон, пройдут небольшие дожди. Ночью будет +4..+6, днём - до +10..+12.
В начале следующей недели временами возможен дождь, но при этом будет тепло - до +14..+16.
|
Одевайтесь теплее: в Калуге похолодает 23.09.2019 15:35
Штормовое предупреждение объявлено в Калужской области 20.09.2019 13:08
На выходных ожидается снег 20.09.2019 12:44
Синоптики прогнозируют заморозки 16.09.2019 15:06
Природная аномалия: в Калуге зацвела сирень 13.09.2019 13:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: