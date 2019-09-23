Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 23 сентября
$ 63.85 0.37
70.60 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Одевайтесь теплее: в Калуге похолодает

23.09.2019 15:35 0 805 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Одевайтесь теплее: в Калуге похолодает

В понедельник, 23 сентября, температура воздуха в Калуге достигнет +8..+10 градусов, что ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт ст., что немного выше нормы. По области местами пройдёт небольшой дождь.

Во вторник ночью будет около нуля, по области -3..+2, днём - не выше +7..+9. Ветер стихнет. Местами пройдут небольшие осадки.

В среду, 25 сентября, ночью температура опустится до -3..-1, днём будет +6..+8.

В четверг местами ожидаются слабые осадки. Ночью - до -3..-1, днём - до +10.

В пятницу, 27 сентября, ночью прогнозируется -2..+2, днём станет немного теплее - до +12.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Штормовое предупреждение объявлено в Калужской области 20.09.2019 13:08

На выходных ожидается снег 20.09.2019 12:44

Синоптики прогнозируют заморозки 16.09.2019 15:06

Природная аномалия: в Калуге зацвела сирень 13.09.2019 13:16

На выходных в Калуге резко похолодает 13.09.2019 11:49

Народные новости
1034 19
Pushnoj
3674 7
nalya
2196 9
Grafinya

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 24 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
вт 24 сентября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 28 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

вт 24 сентября, 11:00
Дюймовочка
Калужский областной театр юного зрителя
ср 25 сентября, 11:00
Спектакль «Золушка»
Калужский областной театр юного зрителя
чт 26 сентября, 18:30
Спектакль "Очень простая история"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 28 сентября, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол

Концерты

ср 25 сентября, 19:00
КМСО им. С. Т. Рихтера и Манца Измайлова
Филармония
ср 25 сентября, 19:00
Вечер органной музыки
Дом музыки
пт 27 сентября, 19:00
Chino Laborde и Solo Tango orquesta
Дом музыки
чт 26 сентября, 19:00
Ирина Шведова. Юбилейный концерт "Родом из детства"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Птичий дозор
Побег из джунглей
Тайна печати дракона
Дорогой папа
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» проходит в Калужской области в международном формате

Калужане установили тысячу видеокамер от «Ростелекома»

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.