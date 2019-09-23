Одевайтесь теплее: в Калуге похолодает

В понедельник, 23 сентября, температура воздуха в Калуге достигнет +8..+10 градусов, что ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт ст., что немного выше нормы. По области местами пройдёт небольшой дождь.

Во вторник ночью будет около нуля, по области -3..+2, днём - не выше +7..+9. Ветер стихнет. Местами пройдут небольшие осадки.

В среду, 25 сентября, ночью температура опустится до -3..-1, днём будет +6..+8.

В четверг местами ожидаются слабые осадки. Ночью - до -3..-1, днём - до +10.

В пятницу, 27 сентября, ночью прогнозируется -2..+2, днём станет немного теплее - до +12.