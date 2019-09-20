На выходных ожидается снег

В пятницу, 20 сентября, местами пройдёт кратковременный дождь. Температура в Калуге едва дотянет до +10. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В субботу пройдут небольшие осадки. Ночью похолодает до -2..+1, днём будет не выше +10.

В воскресенье, 22 сентября, пройдёт дождь, мокрый снег. Ветер - северо-западный, северный, 7-12 м/с, с порывами до 17-22 м/с. Ночью прогнозируется +2..+4, днём - до +9..+11, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Такая температура соответствует середине октября.

В начале следующей недели станет еще холоднее. Будут идти небольшие осадки. Температура воздуха днем будет находиться в пределах +6..+9.