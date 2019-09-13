На выходных в Калуге резко похолодает

В пятницу, 13 сентября, день еще будет по-летнему теплым, но уже вечером в некоторых районах области возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +22..+24. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление низкое.

В субботу лето уйдёт из Калуги. Ночью будет +11..+13, днём +17..+19, пройдут дожди.

В воскресенье, 13 сентября, похолодание продолжится. Ночью прогнозируется +6..+8, в некоторых районах всего +2, днём - около +15. Местами пройдут дожди.

В начале следующей недели температура продолжит опускаться.