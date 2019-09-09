Температура в сентябре дотянет до +27

Во вторник, 10 сентября, в Калуге ночью будет +11..+13, днём – до +26. Местами - туман.

В среду ночью прогнозируется +12..+14, днём – до +26.

В четверг, 12 сентября, погода будет по-летнему тёплой. Ночью - около +10..+13, а днём – +25..+27.

В пятницу с северо-запада подойдёт циклон, погода начнет меняться. Возрастёт вероятность дождей. Ночью ожидается +10..+12, днём - около +23.

На выходных похолодает.