МЧС предупреждает о грозе

Вечером во вторник, 13 августа, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

До конца суток, а также в ночь на 14 августа местами возможен сильный дождь, гроза. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

Во время грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.