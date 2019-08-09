К нам идет жара: в Калуге потеплеет до +27

В пятницу, 9 августа, местами в Калуге пройдут кратковременные дожди. Воздух в Калуге прогреется до +20. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 23 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт ст.

В субботу местами пройдёт дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +11..+13, днём - до +20.

В воскресенье, 11 августа, ночью похолодает до +9, днём наоборот станет теплее - около +22.

В начале следующей недели температура повысится до +25, а по области и до +27! Но местами будут идти кратковременные дожди.