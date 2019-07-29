В Калуге начинается ультраполярное вторжение

Сегодня ночью холодные атмосферные фронты достигли нашего региона, в ближайшие дни температура сильно понизится. Синоптики говорят об ультраполярном вторжении воздушных масс с Карского моря. 29 июля воздух в Калуге прогреется не выше +19. А холодный северный ветер сделает погоду некомфортной. Атмосферное давление составит 742 мм рт ст.

Во вторник ночью температура воздуха опустится до +7..+9, днём будет +17..+19. К вечеру местами пройдёт небольшой дождь.

В среду пройдёт небольшой дождь. Ветер усилится, его порывы будут достигать 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8..+10, а днём всего лишь +14..+16.

В четверг, 1 августа, ночью будет +9..+11, днём - до +19.

В пятницу местами возможны небольшие дожди. Ночью прогнозируется +9..+11, днём - до +19.