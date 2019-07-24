Дождь с грозой надвигается на нашу область

Жителей Калужской, Московской и Смоленской областей в среду, 24 июля, ожидает дождливая погода с грозой. Об этом 24 июля сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу ПАРШИНУ.

По ее словам, погода не соответствует второму летнему месяцу и совершенно не дотягивает до нормы. Паршина отметила, что июль является самым дождливым месяцем, однако в Москве выпало всего 60% от месячной нормы.

Помимо этого синоптик предупредила, что на территории Крыма, Белгородской и Курской областей возможен сильный град, а порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр ГОЛУБЕВ заявлял, что как минимум до конца июля жара в центральные регионы не вернется.