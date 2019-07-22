На этой неделе потеплеет до +28

Во вторник, 23 июля, в Калуге местами пройдут небольшие дожди, грозы с порывами ветра до 15 м/с. В некоторых районах под утро возможен туман. Столбики термометра покажут ночью +12..+14, днём - до +24.
В среду из-за влияния циклона прогнозируется дождь. Ночью температура воздуха составит +14..+16, днём - до +24.
В четверг, 25 июля, местами возможен небольшой дождь. Ночью около +14, днём - до +25, по области – до +27.
В пятницу местами вновь пройдёт кратковременный дождь, ночью прогнозируется +13..+15, днём +24..+26, по области – до +28.
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