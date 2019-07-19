Прогноз погоды на выходные: когда закончатся дожди

В пятницу, 19 июля, время от времени будут идти кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха в Калуге составит +17..+19. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами в 12-17 м/с.
В субботу погода не изменится. По-прежнему временами возможны дожди, сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +13..+15, днём - до +22.
В воскресенье, 21 июля, небольшие дожди пройдут лишь местами. Прогнозируется ночью +12..+14, днём - до +23.
В начале следующей недели погода постепенно начнет налаживаться, температура повысится до +25, но вероятность дождей сохранится.
|
Дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики 18.07.2019 16:46
Погода станет еще хуже 16.07.2019 15:10
Калугу зальют дожди 15.07.2019 14:34
Продолжаем мерзнуть: на выходных температура опустится до +8 12.07.2019 12:33
Калужан ждет холодная неделя 08.07.2019 16:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: