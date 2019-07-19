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Прогноз погоды на выходные: когда закончатся дожди

19.07.2019 11:23 0 158 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Прогноз погоды на выходные: когда закончатся дожди

В пятницу, 19 июля, время от времени будут идти кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха в Калуге составит +17..+19. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами в 12-17 м/с.

В субботу погода не изменится. По-прежнему временами возможны дожди, сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +13..+15, днём - до +22.

В воскресенье, 21 июля, небольшие дожди пройдут лишь местами. Прогнозируется ночью +12..+14, днём - до +23.

В начале следующей недели погода постепенно начнет налаживаться, температура повысится до +25, но вероятность дождей сохранится.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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