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Калужан ждет холодная неделя

08.07.2019 16:17 5 852 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Калужан ждет холодная неделя

Во вторник, 9 июля, в Калуге ожидается кратковременный дождь, местами - гроза. Ночью столбики термометров покажут +9..+11, днём - до +21.

В среду характер погоды не изменится. Ночью будет +9..+11, днём - до +20. Местами пройдут небольшие дожди.

В четверг, 11 июля, пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется +9..+11, днём - +18..+20.

В пятницу временами будет идти дождь, ночью будут те же +9..+11, днём - около +18.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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