Калужан ждет холодная неделя

Во вторник, 9 июля, в Калуге ожидается кратковременный дождь, местами - гроза. Ночью столбики термометров покажут +9..+11, днём - до +21.

В среду характер погоды не изменится. Ночью будет +9..+11, днём - до +20. Местами пройдут небольшие дожди.

В четверг, 11 июля, пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется +9..+11, днём - +18..+20.

В пятницу временами будет идти дождь, ночью будут те же +9..+11, днём - около +18.