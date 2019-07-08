Калужан ждет холодная неделя

Во вторник, 9 июля, в Калуге ожидается кратковременный дождь, местами - гроза. Ночью столбики термометров покажут +9..+11, днём - до +21.
В среду характер погоды не изменится. Ночью будет +9..+11, днём - до +20. Местами пройдут небольшие дожди.
В четверг, 11 июля, пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется +9..+11, днём - +18..+20.
В пятницу временами будет идти дождь, ночью будут те же +9..+11, днём - около +18.
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