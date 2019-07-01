Июль начнётся с похолодания

В понедельник, 1 июля, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Калуге составит +23..+25. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт ст., что ниже нормы.

Во вторник будет преимущественно облачно. Ночью прогнозируется +15..+17, днём - до +24, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер с порывами до 12 м/с.

В среду, 3 июля, ночью столбики термометров покажут +12..+14, днём будет +21..+23. Вероятность кратковременных дождей остаётся.

В четверг ночью похолодает до +9..+11, днём будет не выше +19, местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 5 июля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +9..+11, днём - до +19.