Главная > Новости > Погода

Июль начнётся с похолодания

01.07.2019 14:22 0 1124 Татьяна Светлова, Фото: pxhere.com.
Июль начнётся с похолодания

В понедельник, 1 июля, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Калуге составит +23..+25. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт ст., что ниже нормы.

Во вторник будет преимущественно облачно. Ночью прогнозируется +15..+17, днём - до +24, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер с порывами до 12 м/с.

В среду, 3 июля, ночью столбики термометров покажут +12..+14, днём будет +21..+23. Вероятность кратковременных дождей остаётся.

В четверг ночью похолодает до +9..+11, днём будет не выше +19, местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 5 июля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +9..+11, днём - до +19.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: pxhere.com.
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Упавшее дерево перекрыло тротуар на Плеханова 28.06.2019 15:12

На выходных - дожди и сильное похолодание 28.06.2019 10:17

Дождь польет с новой силой 27.06.2019 16:39

Сильные дожди и грозы надвигаются на Калугу 26.06.2019 12:56

К выходным в Калуге резко похолодает, зарядят дожди 24.06.2019 14:45

Народные новости
198 1
mason
1852 5
dhgroup
2502 0
Sarkamys

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 05 июля, 19:00
Концерт, посвященный 75-летию образования Калужской области
Гостиные ряды
сб 06 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область

Для детей

вт 02 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 04 июля, 19:00
«Краски лета», студия эстрадной песни «Акцент»
Гостиные ряды
пт 05 июля, 19:00
Концерт, посвященный 75-летию образования Калужской области
Гостиные ряды
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Замена окон: в порядке предостережения

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Россияне могут посетить 7 стран без загранпаспорта

На море – за здоровьем и хорошим настроением

Дилер Ауди Q7 в Киеве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.