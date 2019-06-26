Сильные дожди и грозы надвигаются на Калугу

В ближайшие дни Калугу ждёт резкое похолодание. С 27 по 29 июня ожидаются грозы и сильные дожди, предупреждают в ГУ МЧС по Калужской области.

Местами возможен град. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Дневная температура воздуха снизится на 10 градусов – до +12..+15.

Спасатели призывают во время грозы не выходить на улицу.