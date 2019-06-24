Главная > Новости > Погода

К выходным в Калуге резко похолодает, зарядят дожди

24.06.2019 14:45 2 2497 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
К выходным в Калуге резко похолодает, зарядят дожди

В понедельник, 24 июня, наш регион будет находиться под влиянием антициклона. Температура воздуха в Калуге составит +25..+27 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление - 753 мм рт. ст.

Во вторник антициклон покинет наш регион, станет больше облаков, возрастет вероятность дождей, но пока будет тепло. Ночью прогнозируется +12..+14, днём - до +24.

В среду, 26 июня, ночью столбики термометров покажут +11..+13, днём - до +23. Местами пройдёт небольшой дождь.

В четверг пойдут дожди, в отдельных районах – грозы с порывами ветра в 12-17 м/с. Ночью ожидается +11..+13, днём - до +23.

В пятницу, 28 июня, Калужская область окажется под влиянием холодного и дождливого Балтийского циклона. Сильно похолодает, ночью будет +13..+15, днём - до +17.

В выходные температура продолжит понижаться.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32 21.06.2019 08:05

Жарка продолжается: знойная погода задержится в Калуге 10.06.2019 12:57

Калугу раскочегарит: на выходных ожидается +32 07.06.2019 09:27

Знойные деньки: Калугу накроет 30-градусная жара 03.06.2019 12:23

Затишье перед зноем: выходные ожидаются тёплыми и дождливыми 31.05.2019 13:42

Народные новости
2093 9
anyen
2103 10
caesar
2808 0
pozor

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 26 июня, 19:00
Танцевальная площадка по историческим танцам
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
чт 27 июня, 17:00
День молодёжи
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 29 июня, 10:00
1-й экологический фестиваль "Зелёный кит"
Экорезиденция "Зеленый центр"
сб 29 июня, 13:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха

Для детей

вт 25 июня, 10:30
Спектакль «Маленький Мук»
Калужский театр кукол
ср 26 июня, 10:00
Спектакль Тук-тук! Кто там?
Орион, КЗТА
ср 26 июня, 10:30
"Малыш и Карлсон"
Дом музыки
чт 27 июня, 10:30
"Встречи с музыкой"
Дом музыки

Концерты

ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки
чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Люди в черном: Интернэшнл 
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди Икс: Тёмный Феникс
Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

Сегодня 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Замена окон: в порядке предостережения

ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией

ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»

Кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос до 16,5 млрд рублей

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.