К выходным в Калуге резко похолодает, зарядят дожди

В понедельник, 24 июня, наш регион будет находиться под влиянием антициклона. Температура воздуха в Калуге составит +25..+27 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление - 753 мм рт. ст.
Во вторник антициклон покинет наш регион, станет больше облаков, возрастет вероятность дождей, но пока будет тепло. Ночью прогнозируется +12..+14, днём - до +24.
В среду, 26 июня, ночью столбики термометров покажут +11..+13, днём - до +23. Местами пройдёт небольшой дождь.
В четверг пойдут дожди, в отдельных районах – грозы с порывами ветра в 12-17 м/с. Ночью ожидается +11..+13, днём - до +23.
В пятницу, 28 июня, Калужская область окажется под влиянием холодного и дождливого Балтийского циклона. Сильно похолодает, ночью будет +13..+15, днём - до +17.
В выходные температура продолжит понижаться.
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