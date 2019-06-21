Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32

На этих выходных жара в городе только усилится. Причем припекать начнет сильнее обычного уже в пятницу, 21 июня. Сегодня нас ожидает сухой и жаркий день.

На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов. Температура воздуха повысится до +29…+31оС.

Суббота, 22 июня, станет самым жарким днем недели. Воздух прогреется до +30…+32оС, по области и выше. Однако местами пройдут кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 12-17 м/с.

В воскресенье, 23 июня, также прогнозируются кратковременный дождь, гроза с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19оС, днём ожидается +26…+28оС.

В начале следующей недели жара спадёт, днём будет +23…+25оС, а к середине недели температура опустится до +20оС. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.