Передохнули и хватит: 30-градусная жара возвращается в Калугу

На этой неделе в Калуге снова будет жарко.

В понедельник, 17 июня, управлять погодой в Калуге будет антициклон и температура воздуха повысится до +24…+26оС. Осадков не ожидается. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Во вторник, 18 июня, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза с порывами ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16оС, днём + 25…+27оС.

В среду, 19 июня, ожидается без осадков. Ночью прогнозируется +12…+14оС, днём +24…+26оС.

А вот в четверг, 20 июня, темеература начнет повышаться. Столбики термометров покажут ночью +12…+15оС, днём +26…+28оС, по области – до +30оС, что на 5-6 градусов выше нормы. Осадков также не ожидается.

В пятницу, 21 июня, местами пройдут небольшие дожди. Будет еще жарче. Ночью +14…+16оС, днём +27…+29оС, по области до +31оС.

В выходные жара спадать пока не собирается, но подробнее об этом читайте на нашем сайте в пятницу, 21 июня.