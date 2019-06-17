Передохнули и хватит: 30-градусная жара возвращается в Калугу

На этой неделе в Калуге снова будет жарко.
В понедельник, 17 июня, управлять погодой в Калуге будет антициклон и температура воздуха повысится до +24…+26оС. Осадков не ожидается. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Во вторник, 18 июня, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза с порывами ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16оС, днём + 25…+27оС.
В среду, 19 июня, ожидается без осадков. Ночью прогнозируется +12…+14оС, днём +24…+26оС.
А вот в четверг, 20 июня, темеература начнет повышаться. Столбики термометров покажут ночью +12…+15оС, днём +26…+28оС, по области – до +30оС, что на 5-6 градусов выше нормы. Осадков также не ожидается.
В пятницу, 21 июня, местами пройдут небольшие дожди. Будет еще жарче. Ночью +14…+16оС, днём +27…+29оС, по области до +31оС.
В выходные жара спадать пока не собирается, но подробнее об этом читайте на нашем сайте в пятницу, 21 июня.
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