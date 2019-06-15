Молния контузила бабушку и спалила её дом

Вечером пятницы,14 июня, на город обрушился мощный грозовой фронт. Непогода изрядно потрепала город. Автомобили и троллейбусы проваливались под землю, деревья и столбы валило на дороги.

О том, как Калуга пережила натиск дикой стихии - в обзоре калужан и нашего корреспондента ниже.

Тучи над гордом не предвещали ничего хорошего.

Гроза наваливалась на город сурово и неминуемо.

И ливануло.

Соцсети заполонили фото и видео того, что творилось на улицах Калуги в эти часы. Не будем копировать их все, скажем только, что традиционно в объективы калужан попали самые проблемные места города. Машины на улице Кирова близ "Европейского" опять плавали, старые бетонные столбы снова падали, в том числе и на дорогу, транспорт проваливался под землю прямо на ходу.

От непогоды пострадали автомобили.

На улице Кирова шутники "ловили рыбу".

Утром следующего дня наш корреспондент прогулялся по Калуге и поснимал, что творится в городе.

Все еще не совсем сухие коты, отчаянно работая языком, приводили себя в порядок, отвлекаясь только на то, чтобы проследить за проходящими мимо человеками.

Коммунальные службы занимались устранением последствий разгула стихии.

Тем временем на улице Карла Либкнехта взяла исток новая река. Судя по запашку, без прорыва трубы тут не обошлось.

Река впадает в озеро на перекрестке Либкнехта с улицей Ленина.

Сувенирному магазинчику тоже досталось по козырьку.

Еще вчера эта ветвь дерева, растущего во дворе одного из домов по улице Кирова, давала тень ребятишкам, спускавшимся по горке попой прямо в свежую траву, а сегодня уже полностью закрыла им вход на этот аттракцион.

Увы, если для большинства калужан этот удар стихии все же был скорее приключением и ярким будоражащим событием, то для некоторых он обернулся большими проблемами.

Помимо автомобилистов, чьи машины покалечило, постарадали дети. А именно, сегодня утром без электричества остался детский лагерь "Чайка". Также свет отключился в ряде районов Калуги и области. На устранении обрывов работают 48 бригад энергетиков в составе 112 человек.

Для получения информации о том, когда дадут электричество, они просят обращаться по телефону прямой линии 8-800-100-33-00

Но больше других , надо признать, досталось пожилой калужанке, живущей на улице Стеклянников сад. В ее дом, находящийся в низине, каким-то невероятным образом попала молния. Начался пожар.

- Тут сначала очень сильно бабахнуло, - рассказывает Игорь, жилец пятиэтажки по соседству с загоревшимся домом. - Было понятно, что рядом. А через какое-то время слышу потрескивание. Выглядываю в окно - горит!

Место попадания молнии.

Чердак вспыхнул.

- У моего сына в этот день был день рождения, потому с работы отпросились пораньше, - рассказывает Алексей, сын женщины. - Не знаю, что было бы, если бы выехали как обычно...

От удара молнии пенсионерку контузило. Сейчас она приходит в себя.

Алексей беспокоится, что в дом заберутся мародеры. Потому все выходные собирается вывозить уцелевшие вещи.

- Как теперь восстанавливать? Где денег взять? - рассеянно оглядывась вокруг говорит он с нотками отчаяния в голосе.

Мы посоветовали ему завести благотворительный счет и пообещали, что когда он сделает это, обязательно опубликовать его и кинуть клич о помощи.

Все-таки благодаря тому, что люди помогали друг другу, они сумели выжить даже в ледниковый период. А уж грозовой фронт и подавно переживем.