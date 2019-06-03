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Знойные деньки: Калугу накроет 30-градусная жара

03.06.2019 12:23 3 1142 Татьяна Светлова
Знойные деньки: Калугу накроет 30-градусная жара

Калужанам самое время доставать из шкафов вентиляторы и готовиться к жарким денькам. Они настанут на этой неделе, благодаря знойному тропическому воздуху.

В понедельник, 3 июня, наш регион будет находится во власти антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +22...25оС. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

Во вторник, 4 июня, ночью прогнозируемая температура воздуха +9…+11оС, днём +22…+25оС.

А вот в среду, 5 июня, к нам начнёт поступать жаркий тропический воздух. 

Ночью будет +10…+12оС, днём воздух прогреется уже до +24…+26оС. 

В четверг, 6 июня, станет ещё жарче. Температура воздуха ночью +11…+13оС, днём +26…+28оС, что превышает норму на 4-6 градусов. Ветер южный, слабый.  

В пятницу, 7 июня, температура продолжит повышаться. Ночью +13…+15оС, днём +27…+29оС.

В выходные потеплеет ещё сильнее. Прогнозируется жара до +32оС. Но подробнее об этом читайте на нашем сайте в пятницу, 7 июня.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: погода жара
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