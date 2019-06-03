Знойные деньки: Калугу накроет 30-градусная жара

Калужанам самое время доставать из шкафов вентиляторы и готовиться к жарким денькам. Они настанут на этой неделе, благодаря знойному тропическому воздуху.
В понедельник, 3 июня, наш регион будет находится во власти антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +22...25оС. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Во вторник, 4 июня, ночью прогнозируемая температура воздуха +9…+11оС, днём +22…+25оС.
А вот в среду, 5 июня, к нам начнёт поступать жаркий тропический воздух.
Ночью будет +10…+12оС, днём воздух прогреется уже до +24…+26оС.
В четверг, 6 июня, станет ещё жарче. Температура воздуха ночью +11…+13оС, днём +26…+28оС, что превышает норму на 4-6 градусов. Ветер южный, слабый.
В пятницу, 7 июня, температура продолжит повышаться. Ночью +13…+15оС, днём +27…+29оС.
В выходные потеплеет ещё сильнее. Прогнозируется жара до +32оС. Но подробнее об этом читайте на нашем сайте в пятницу, 7 июня.
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