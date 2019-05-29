Спасатели опять предупреждают о сильном ветре

В среду, 29 мая, пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области предупредило калужан о сильном тёплом ветре, который ожидается в регионе в ближайшие часы. Ожидаются порывы скоростью 12-17 метров в секунду.
Подобные прогнозы по региону спасатели публикуют регулярно, в иные времена каждый день, но далеко не всегда они сбываются в Калуге.
Между тем синоптики говорят о возможности небольших дождей, которые весьма вероятно пройдут завтра. А в пятницу, 31 мая, в Калуге уже ожидаются грозы. Жара при этом сохранится.
О погоде на выходные читайте на нашем сайте в пятницу, 31 мая, но по предварительным прогнозам всё с ней будет хорошо.
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